Weer schietpartij op strand in Mexico

Toeristen op het strand in Mexico dachten voor hun leven te moeten rennen, toen schutters op jetski’s afgelopen week het vuur openden. De overheid denkt dat de schietpartij te maken heeft met een strijd om territorium tussen twee drugsbendes.

door Joost van der Wegen

Schieten

Bezoekers van een toeristenresort in Cancún schrokken zich dood, toen plotseling meerdere mannen op jetski’s, gekleed in militaire outfit, het strand naderden en in de lucht begonnen te schieten.

Schreeuwen

Ooggetuigen beschrijven hoe de aanwezigen dinsdag op het strand na een vertraagde reactie, plotseling begonnen te schreeuwen en weg te rennen.

Niemand raakte gewond, omdat de twee of drie mannen in de lucht schoten, en niet op de bezoekers. Het incident vond plaats nadat de Nationale Garde het strand net een half uur had verlaten. Vanwege eerdere incidenten besloot de overheid al om de stranden te gaan bewaken.

Gericht

Eerder deze maand vond er al een schietpartij op het strand van Cancun, waarbij twee mensen op het strand werden geliquideerd. Het schietincident is al het derde in korte tijd op de met resorts bezaaide kust rond Cancún.

De regering van president Andrés Manuel López Obrador stuurde afgelopen week een speciaal bataljon van de Nationale Garde naar het gebied om de stranden te bewaken. De zwaar bewapende mariniers met hun kogelvrije vesten moeten de criminelen afschrikken.

Paniek

Op 5 november bestormde een groep gewapende mannen het strand bij Puerto Morelos, iets ten zuiden van Cancún. Ze openden het vuur en zaaiden paniek onder de strandgasten, die massaal dekking zochten. Twee van hen kwamen om het leven.

Volgens de autoriteiten waren de slachtoffers twee drugsdealers en ging het om een vete tussen rivaliserende drugsbendes. Verschillende kartels strijden om de lucratieve drugshandel in het gebied. Daaronder het Jalisco-kartel, een van de machtigste van Mexico, en een bende die gelieerd is aan het Golfkartel dat geldt als het oudste kartel van het land.

In 2018 vond in een restaurant in Cancun al een schietpartij plaats tussen politie en een groep criminelen, waarbij vijf doden vielen. Daaronder waren overigens geen toeristen.