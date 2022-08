‘Weinig terechtgekomen van campagnes tegen cokegebruik om misdaad te bestrijden’

Connect on Linked in

Van campagnes om de gebruikers van cocaïne ertoe te bewegen om minder te gebruiken, om zo de drugscriminaliteit terug te dringen. is tot nu niet veel terechtgekomen. Dat schrijft de krant NRC.

Confronteren

Sinds 2019 wordt op het ministerie van Justitie en Veiligheid en bij de politie gesproken over manieren om drugsgebruikers te confronteren met de maatschappelijke gevolgen van gebruik. Coalitiepartijen ChristenUnie en CDA zijn ervoor. Ook bij de gemeente Amsterdam wordt erover gesproken. Het moet een van de pijlers worden in het offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Rondgang

Toch is er tot nog toe niets terecht gekomen van de plannen om drugsgebruikers aan te spreken op de gevolgen van hun drugsconsumptie, blijkt uit een rondgang door NRC. Voorgenomen publiekscampagnes zijn gesneuveld of leggen het af tegen andere prioriteiten, schrijft de krant.

Risico

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, ChristenUnie), die verantwoordelijk is voor verslavingszorg- en preventie, wijst er via zijn woordvoerder op dat een brede publiekscampagne wel is onderzocht, maar dat er uiteindelijk omwille van de zorgvuldigheid van af is gezien.

Omdat in Nederland afgelopen jaar slechts 2 procent van de volwassenen cocaïne gebruikte, is het moeilijk een grootschalige campagne in te richten waarin alleen die groep bereikt wordt.

Volgens het ministerie is het risico van een campagne die iedereen bereikt zelfs dat drugsgebruik normaler wordt gevonden.

Begraven

Ondertussen heeft ook de politie de plannen begraven voor een campagne. De politie was eerder van plan om een eigen campagne te lanceren rond een fictief keurmerk van ‘liquidatievrije cocaïne’: die bestaat niet omdat er achter cocaïne een gewelddadige wereld schuilgaat, zo licht een woordvoerder toe.

Van de campagne is afgezien omdat de politie tot de conclusie kwam dat het niet aan hen is de drugsgebruiker aan te spreken op zijn gedrag.