Werknemers Rotterdams havenbedrijf verdacht van smokkel cocaïne

Bij een bedrijf in de Rotterdamse Waalhaven zijn volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam dinsdag dertien verdachten aangehouden in een onderzoek naar een container met cocaïne die op het terrein van het bedrijf stond. De aangehouden verdachten zijn allen werknemers van het bedrijf. Elf van hen bleken niets met de cocaïne te maken te hebben.

Twee werknemers

Twee werknemers van het bedrijf zijn nog wel verdacht. Ze zullen vrijdag aan de rechter-commissaris worden voorgeleid. Het bedrijf zelf is geen verdachte in de zaak.

De container waarin de drugs is aangetroffen is afkomstig uit Honduras en was via de haven van Antwerpen zaterdag 25 maart per schip in Rotterdam aangekomen.

Belgische vestiging

Bij de Belgische vestiging van het bedrijf zijn deze week ook aanhoudingen geweest, die hebben volgens het OM niet te maken met het onderzoek.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak in onderzoek.