Werkplaats aangetroffen met 3D-printers voor productie vuurwapens (VIDEO)

De politie heeft woensdagavond in de omgeving Rotterdam negen 3D-printers gevonden waarmee vuurwapens werden gemaakt. Het is de eerste keer dat de Nederlandse politie een complete werkplaats aantreft met zoveel printers. De politie kwam de 3D-printers op het spoor na de arrestatie van drie verdachten met een vuurwapen in een auto bij Leiden.

De auto werd woensdag rond 15.00 gecontroleerd op de A4 ter hoogte van de N11 bij Leiden. Het voertuig kwam naar voren in een lopend onderzoek van de Rotterdamse politie. De bestuurder en bijrijders werden gecontroleerd, waarna in de auto na enig zoekwerk een vuurwapen werd aangetroffen. De drie inzittenden werden daarop aangehouden.

Vuurwapenonderdelen

De recherche deed vervolgens onderzoek in vier woningen en een bedrijf in de omgeving Rotterdam. In de woning van één van de verdachten, een 30-jarige man uit Rhoon, vonden agenten een ruimte met negen 3D-printers die onderdelen van vuurwapens aan het printen waren. Ook lagen er enkele tientallen onderdelen die al geprint waren.

Rapport

Een team van de Landelijke Eenheid onderzoekt momenteel met verschillende partners het fenomeen 3D-geprinte vuurwapens in Nederland. Begin volgend jaar worden de bevindingen in een rapport gepresenteerd.