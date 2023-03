Wie praat, die slaapt: het verhaal van de kroongetuige

Connect on Linked in

Wie praat, die slaapt, zo is het wel eens gezegd in de onderwereld. Kroongetuigen die over collega-criminelen een boekje open doen bij politie en justitie worden gezien als verraders en lopen levensgevaar. En als de kroongetuige zelf te goed beschermd is dan lopen familie en zelfs advocaten ook groot risico. Het lot van de broer van kroongetuige Nabil B. en advocaat Derk Wiersum, en zijn adviseur Peter R. de Vries is bekend. Misdaadjournalist Marian Husken maakte met podcastjournalist Maike van Leeuwen een serie podcasts over het fenomeen: Wie praat, die slaapt.

De twee spreken hoofdrolspelers van geruchtmakende strafzaken met kroongetuigen die de afgelopen speelden en nog spelen: de advocaten, rechters, officieren van justitie en mensen uit de criminele wereld.

Het resultaat is een inkijk in de kroongetuigendeals en wat daar allemaal bij komt kijken, en tevens een relaas over de successen en de mislukkingen van deze zware opsporingsmethode.

Natuurlijk komt ook de discussie aan bod over de vraag wat de samenleving ermee opschiet en wat de kosten zijn. En of het wenselijk is de methode uit te breiden en voort te zetten zoals de minister van Justitie dat wil.