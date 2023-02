Wie zijn de mogelijke schutters ‘Ella’ en ‘Aika’?

Connect on Linked in

De politie is op zoek naar de personen die vorig jaar betrokken zijn geweest bij een schietpartij in Amsterdam Zuid-Oost. Ze heeft een video van de gebeurtenis naar buiten gebracht, en de bijnamen van twee mogelijk betrokken personen.

door Joost van der Wegen

Feest

De schietpartij vond plaats op 16 oktober 2022, op straat in Amsterdam Zuid-Oost, even na 04.30 aan de Lemelerbergweg. Daar was op dat moment in de omgeving een feest aan de gang, waardoor er veel mensen buiten waren.

Rond 06.00 uur kwam bij de politie een melding binnen van een ruzie, waar bij ook geschoten zou zijn. Toen één van de aanwezigen van het feest de auto wilde pakken om te vertrekken bleek dat het voertuig door twee kogels was geraakt. Eén door de ruit en één in de deur. Bij de auto werden ook kogelhulzen aangetroffen. Ook een raam op de eerste verdieping van een ander bedrijfspand werd geraakt door een kogel. Aldus de stadszender AT5.

Schoten

De politie heeft het vermoeden dat er die nacht gericht is geschoten tussen meerdere personen, over en weer, waarbij gebruik is gemaakt van een automatisch wapen. Ze heeft een videofragment in handen, waarop de schoten goed te horen zijn. De video is gemaakt in de buurt van het incident.

Op de video zijn drie snelle schoten te horen, gevolgd door een salvo van vijf. Ook is te zien hoe meerdere mensen zich verstoppen achter geparkeerde auto’s, om zichzelf in veiligheid te brengen. De politie spreekt van een ‘levensgevaarlijke situatie’.

Bijnamen

Uit het onderzoek van de politie zijn nu twee bijnamen naar voren gekomen, zo meldt ze donderdag. Dat zijn de namen ‘Ella’ en ‘Aika’. De politie vraagt zich af of deze namen in verband met de schietpartij staan. Ze is nog op zoek naar getuigen, en naar eventuele camerabeelden van het incident. De politie zegt ‘uitgebreid aan de zaak te werken.’