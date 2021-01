Wiet op weg naar Nederland onderschept

Connect on Linked in

In Zuid-Spanje is een vrachtwagen met wiet en hasj die op weg was naar Nederland door de politie onderschept. Er zijn vijf Nederlanders en Spanjaarden gearresteerd. De politie zegt een bende te hebben opgerold die regelmatig vanuit Fuengirola softdrugs naar Nederland en andere Europese landen stuurde.

Cordoba

De vrachtwagen werd aangehouden op de snelweg ter hoogte van Cordoba. Aan boord waren 66 kilo marihuana en vijf kilo hasj.

Het onderzoek naar de groep was in november begonnen toen de politie informatie kreeg over zendingen van marihuana die met koeriersbedrijven naar Nederland zouden gaan. De politie zegt de groep te hebben geobserveerd en te hebben vastgelegd hoe pakketten in Malaga werden ingeleverd bij een bedrijf, met als bestemming Nederland. Aan de Nederlandse politie werd gevraagd deze twee zendingen in beslag te nemen. Dat ging om pakken van ieder 12 kilo.

In het onderzoek is sprake van in totaal elf verzendingen, waarvan er verschillende in beslag zijn genomen.

Sinaasappelen

Half december ontdekten onderzoekers dat er door leden van de organisatie kennelijk softdrugs werd ingeslagen in Jerez de la Frontera (bij Cádiz). Die drugs werden daarna opgeslagen in een huis in Alhaurín el Grande (bij Málaga). Ook troffen verdachten voorbereidingen om twintig pallets met sinaasappelen met spoed naar Duitsland te versturen, mogelijk met hasj of wiet.

Er zijn verschillende doorzoekingen gedaan. De politie is ook gestuit op een kwekerij in een industrieel pakhuis in Écija (bij Sevilla). In totaal zijn 108 kilo marihuana, vijf kilo hasj, 47.885 euro cash, drie auto’s, een aanhanger en zeven mobiele telefoons in beslag genomen.