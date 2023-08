Wietkwekerij aangetroffen na melding onwel geworden mensen

Print This Post

De politie heeft in Amsterdam donderdag een wietkwekerij aangetroffen. Dit gebeurde nadat twee mensen werden gevonden, die onwel waren geworden.

Foto is ter illustratie

Melding

De politie vond de kwekerij in een garage aan de Pieter Calandlaan. Rond 17.15 kreeg de politie een melding over twee mensen voor een portiek, die niet aanspreekbaar waren.

Tegelijk roken de agenten een damp, en schakelden ze de brandweer in. Die vermoedde een drugslab, maar vond in de kelderbox de kwekerij. Ze constateerde een te hoge CO2-waarde in de ruimte.

Controle

Door de gassen die agenten hebben ingeademd zijn zij uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor controle, meldt de politie vrijdag. ‘De collega’s konden na controle weer naar huis en maken het goed. In de omgeving moesten woningen worden ontruimd, omdat het niet veilig was voor de bewoners. Zij kunnen hopelijk later vandaag weer terug naar hun woning.’

Bewaakt

De politie kon gisteren nog niet starten met de ontmanteling van de kwekerij, omdat de situatie nog niet veilig was. ‘Vanwege de gevaarzetting is de kwekerij vannacht bewaakt door verschillende eenheden. Vandaag is de politie bezig met de ontmanteling van de kwekerij. De hennepplanten zullen worden vernietigd.’