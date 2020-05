Wietkwekerij en duizenden liters chemicaliën in Kwintsheul

De politie heeft woensdag op een bedrijventerrein aan de Driesprong in Kwintsheul (Zuid-Holland) tientallen vaten met chemicaliën en een wietkwekerij aangetroffen. Een 37-jarige man uit Kwintsheul is als verdachte aangehouden.

Verborgen ruimte

De politie deed de vondst naar aanleiding van een anonieme tip. In een kas stuitte agenten op tientallen vaten met in totaal duizenden liters chemicaliën, vermoedelijk bestemd voor de productie van drugs. Op het terrein vonden ze ook een verborgen ruimte waar een wietkwekerij in aanbouw was. De kwekerij is ontmanteld en het materiaal is in beslag genomen. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.