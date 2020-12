Wietkwekerij in flatwoning Tilburg

Connect on Linked in

In een flatwoning aan de Edisonlaan in Tilburg is zaterdagnacht rond 04.00 een wietkwekerij aangetroffen. De kwekerij met circa 300 planten werd door de politie gevonden na een anonieme melding over een verdachte situatie. De 31-jarige bewoner is aangehouden.

(Foto uit archief)

De politie kreeg rond 03.45 een melding dat mensen in- en uitliepen uit een woning aan de Edisonlaan. De melder sprak het vermoeden uit dat er een wietkwekerij in het pand zou zitten.

Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze op de parkeerplaats de 31-jarige bewoner aan die net uit de auto stapte. Hij gedroeg zich volgens de politie erg zenuwachtig. Nadat de bewoner toestemming gaf om zijn flatwoning te bekijken, roken de agenten voor de voordeur als een sterke wietlucht.

In de woning bleek een in werking zijnde wietkwekerij te zijn met ongeveer 300 planten. De bewoner is aangehouden. De plantage wordt door een gespecialiseerd bedrijf geruimd.