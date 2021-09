Wietkwekerij met slaapverblijf in Sittard opgerold

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagochtend een wietkwekerij ontmanteld in een bedrijfspand aan de Nusterweg in Sittard. Daarbij zijn ruim 1.100 planten, 100 lampen en een slaapverblijf met twee bedden aangetroffen. Een 21-jarige man uit Albanië is aangehouden.

Enexis

De politie kwam de wietplantage op het spoor door een netmeting van Enexis met afwijkend hoog energieverbruik en een vergelijkbare zaak in Maastricht. Op 3 april 2021 werd op de Dorpsstraat een wietkwekerij met ruim 1.600 planten aangetroffen. De huurder van dit pand bleek ook de huurder van de bedrijfsruimte in Sittard te zijn. Deze huurder, een 42-jarige Albaniër, is donderdag in Heerlen aangehouden.

Albanees drugsnetwerk

In 2019 werd in Zuid-Limburg een Albanees drugsnetwerk opgerold, dat miljoenen verdiende met grote wietplantages in de regio. Volgens omroep L1 verdienden de Albanezen alleen al 1,8 miljoen euro per jaar aan drie grote plantages. Het geld werd in Albanië witgewassen door investeringen in dure auto’s en vastgoed.