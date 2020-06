Wietkwekerij na lekkage ontdekt in supermarktkelder Tilburg

Connect on Linked in

In de kelder van een Turkse supermarkt aan de Korvelseweg in Tilburg heeft de politie zaterdagavond een wietkwekerij aangetroffen. Vanwege een grote lekkage kon de kwekerij met ongeveer 200 planten pas zondagochtend worden geruimd.

De politie kreeg zaterdagavond een melding van een sterke wietlucht bij enkele panden aan de Korvelseweg. Aangezien de geur sterker werd ter hoogte van een daar gevestigde supermarkt nam de politie een kijkje binnen. In de kelder van de supermarkt stuitte de politie op een grote lekkage.

Vanwege brandgevaar door kortsluiting kwamen de brandweer en een medewerker van Enexis naar de locatie. Nadat de brandweer zaterdagnacht de kelder leegpompte, kon de politie zondagochtend de wietkwekerij ruimen. Er bleken rond de 200 planten te staan. Er is nog niemand aangehouden. De huurder van het pand is als verdachte aangemerkt. Het gaat om het gebouw waar voorheen de Rabobank in gevestigd was. Daar zitten inmiddels een supermarkt en appartementen in.