Wietkwekerij ontdekt na wateroverlast in flatgebouw

In een flatgebouw aan de Valeriusrondeel in Capelle aan den IJssel was zondagavond wateroverlast. Meerdere woningen werden ontruimd en zaten zonder stroom. In het flatgebouw is een wietkwekerij ontdekt die de lekkage heeft veroorzaakt.

Elfde verdieping

Rond 20.30 kwam de eerste melding binnen van wateroverlast, waarbij water via de meterkasten naar beneden liep. De brandweer kwam ter plaatse om de lekkage vanaf de elfde verdieping te bestrijden. Uit voorzorg is de stroom in een portiek uitgeschakeld.

Meerdere woningen zijn ontruimd. Ook zitten elf woningen de komende 24 uur zonder stroom. Er wordt nog gewerkt aan het volledige herstel van de stroomvoorziening.

Over de grootte van de wietkwekerij is niets bekend gemaakt.

De politie is een onderzoek gestart. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.