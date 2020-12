Wietkwekers hadden 3,5 ton cash in huis

Connect on Linked in

Vorige week woensdag heeft de politie in een woonhuis in Rhenen 335.880 euro gevonden tijdens een inval die om het vermoeden van een wietkwekerij begonnen was. In het huis aan de Utrechtsestraatweg een bleek een wietkwekerij met 600 planten aanwezig te zijn. De beide bewoners, een vrouw van 59 jaar en een man van 23 jaar zijn aangehouden, maar afgelopen vrijdag voorlopig op vrije voeten gesteld.

De agenten betraden de woning naar aanleiding van een tip over een kwekerij. Die bleek in de kelder van het huis te zijn ingebouwd. De kwekerij was volledig uitgeruste en in bedrijf. Toen de rest van de woning werd doorzocht vonden agenten op verschillende plekken geld.

De bewoners waren ook in bezit van luxe goederen zoals horloges en een auto. Deze goederen en het geld zijn in beslag genomen op verdenking van witwassen en met het oog op het ontnemen van crimineel verkregen vermogen.

De kwekerij werd ontmanteld en de planten vernietigd. Voor de kwekerij werd illegaal stroom van het netwerk afgetapt.