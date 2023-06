Wietplantage in Amsterdams wooncomplex waar grote brand woedde

Connect on Linked in

In het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost waar zaterdagavond en -nacht een grote brand woedde, is zondag een wietplantage ontdekt. De wietkwekerij is volgens de politie per toeval ontdekt en is vermoedelijk niet de oorzaak van de brand. Het appartementencomplex is onbewoonbaar verklaard.

Het Parool schrijft dat het appartement waarin de wietplantage stond zich op een andere verdieping bevond dan waar de brand begon. De politie is met de forensische opsporing aanwezig om de wietkwekerij te ruimen. Om hoeveel planten het gaat, is nog onduidelijk.

Enorme rookontwikkeling

De brandweer rukte zaterdag rond 20.00 uit voor een grote brand op de bovenste verdieping en het dak van het appartementencomplex met zeven verdiepingen aan de Joan Muyskenweg. De brand ging gepaard met enorme rookontwikkeling richting de snelweg A10/A2, die werd afgesloten op dat knooppunt.

Tientallen bewoners opgevangen

De brandweer was urenlang bezig met blus- en sloopwerkzaamheden, pas rond 02.30 had de brandweer het vuur onder controle. Het pand werd door de brandweer volledig ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer uit woningen gehaald en tientallen bewoners zijn opgevangen in het nabijgelegen Mercury-hotel. Er zijn geen gewonden gevallen. Drie bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden.

Er zijn meerdere woningen op verschillende verdiepingen waar sprake is van brand-, rook- en waterschade. De brandweer was uren bezig met (na)bluswerkzaamheden. Het gehele gebouw zit voorlopig zonder stroom. Hierop is besloten om voor alle bewoners nachtopvang te regelen.

Onbewoonbaar

Het appartementencomplex is onbewoonbaar verklaard. Volgens de brandweer is het te onveilig voor de bewoners van de 95 woningen om terug te keren. Door waterschade kan de elektriciteit niet worden hersteld en moet de beschadigde technische installatie worden vervangen. De brand verspreidde zich via de spouwmuur naar de bovenste verdiepingen.

In het pand waar de brand woedde zaten voorheen uitgeverijen Audax Publishing (o.a. Aktueel) en Pijper Media (o.a. Panorama en Nieuwe Revu). In 2017 werd het pand volledig gestript en omgebouwd tot appartementencomplex.