Wietplantage in spookwoning Arnhem opgerold

Connect on Linked in

De politie in Arnhem heeft donderdag een wietkwekerij met ruim 700 planten aangetroffen in een spookwoning. In de onbewoonde woning die alleen voor criminele activiteiten werd gebruikt, was niemand aanwezig. Dat schrijft de politie Arnhem-Zuid op Facebook. De exacte locatie is niet naar buiten gebracht.

De wietplantage werd gevonden naar aanleiding van signalen uit de wijk. Bij de kwekerij was er ook sprake van diefstal van stroom. Er is nog geen verdachte aangehouden. De kwekerij is door de dienst Domeinen geruimd en de politie doet verder onderzoek.