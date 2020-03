Wietplantage met bijna duizend planten ontdekt in bedrijfspand Goes

Connect on Linked in

In een bedrijfspand aan de Albert Plesmanweg in Goes is zondagavond een wietkwekerij met bijna duizend planten ontdekt. De brandweer nam een kijkje nadat iemand een brandlucht had geroken. Het is de derde wietkwekerij in ruim twee weken die ontdekt is in Goes.

Twee kweekruimtes

De brandweer gebruikte een warmtebeeldcamera na aankomst bij de loods aan de Albert Plesmanweg. Dat gebeurde nadat er wel een brandlucht werd geroken, maar er geen brand werd gevonden. Door de brandweer werd een paneel uit de deur gehaald en binnen werd er verdeeld over twee kweekruimtes een wietplantage gevonden van 969 planten. De wietstekken waren 15 centimeter hoog.

De stroom werd illegaal afgetapt. Volgens de politie was er sprake van een brandgevaarlijke situatie. In het pand was niemand aanwezig. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.

In maart werden eerder twee wietkwekerijen opgerold in Goes. Zo werd op 6 maart in een woning een wietplantage met 170 planten aangetroffen. Op 17 maart werd in een woning een wietkwekerij opgerold met 324 planten.