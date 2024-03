Wietplantages en dierentuin in beslag genomen in Barcelona (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje is volgens de Nationale Politie een grote criminele organisatie opgerold die al tien jaar op grote schaal wiet produceerde. In de regio Barcelona en in Girona zijn bij de actie grote wietplantages, servers voor crypto-mining en een dierentuin met exotische reptielen in beslag genomen. Er zijn veertien verdachten aangehouden.

Tien jaar bezig

Er deden meer dan honderd agenten mee aan de actie en 10.000 wietplanten zijn vernietigd. Er zijn onder meer ruim 100 kilo marihuanatoppen, 16 vuurwapens, 16 voertuigen en een boot door de politie meegenomen.

Het onderzoek begon vorig jaar na tips over wiethandel in de provincies Barcelona en Girona. Nadat de activiteiten van de organisatie door middel van verschillende onderzoeken waren geverifieerd maakte de recherche een vermogensrapport. Daarin werd berekend dat de inkomsten van een van de leden van de criminele organisatie in de afgelopen drie jaar zeven miljoen euro hadden belopen.

De organisatie zou al tien jaar bezig zijn geweest met wietteelt.

Veiligheidsmaatregelen

De criminele groep nam volgens de politie vele veiligheidsmaatregelen om niet ontdekt te worden. Ze hadden de gewoonte om huurwoningen, pakhuizen en huizen te gebruiken om binnenplantages aan te leggen die elke paar maanden van locatie veranderden.

De zeer luxe huizen van de vier leiders werden zwaar bewaakt en uitgerust met videobewakingscamera’s, gezichts- en kentekenherkenningssystemen, infraroodstralen en bewegingsdetectoren. De politie denkt dat de criminele organisatie zich daarmee beschermde tegen rips van criminele concurrenten.

Er waren bij de plantages permanent gewapende bewakers aanwezig.

Dierentuin

Er zijn ook 53 luxe horloges ter waarde van ruim 500.000 euro in beslag genomen.

Tijdens een van de huiszoekingen werden twee verzamelingen van computers voor het “minen” van cryptocurrency ontdekt.

In één van de huizen bevond zich een kleine dierentuin met 59 exotische reptielen. Er waren 33 diersoorten aanwezig die met uitsterven worden bedreigd, naast twee opgezette schildpadden.

De politie denkt dat de dieren op de zwarte markt gemiddeld een waarde van 30.000 euro opleveren.

De politie zegt in het onderzoek nog meer arrestaties te verwachten.