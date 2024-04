Wijkagent vindt groot drugslab in Vlaardingen

Connect on Linked in

De politie is woensdagmiddag begonnen met het ontmantelen van een drugslab, dat gisteren werd aangetroffen in Vlaardingen. De ontdekking werd gedaan door een oplettende wijkagent.

Beeld: De restanten van het drugslab in Vlaardingen (foto: JBMedia)

Ontdekt

Het lab werd bij toeval in de 5de Industriestraat in Vlaardingen ontdekt voor een passerende wijkagent, die een persoon gasflessen via de deur naar binnen zag brengen, in plaats van via het rolluik. De persoon ging er vandoor, toen hij er door de agent op werd aangesproken.

Daarna werd een deel van de straat afgezet door de politie en brandweer, om de zaak te onderzoeken.

Ontmantelen

Het bleek te gaan om een amfetaminelab dat niet meer in werking is. Het is een groot lab, waarin onder meer drukvaten staan. Een gespecialiseerd landelijk team van de politie is in de loop van woensdagmiddag begonnen met de ontmanteling van het lab.