“Wikipedia Narco” stuurde zeilboot met ton cocaïne van Suriname naar Spanje (VIDEO)

De Spaanse politie zegt de Britse crimineel Brian Charrington opnieuw te hebben gearresteerd op verdenking van het leiden van een groot cocaïnenetwerk. Hij importeerde volgens de politie grote partijen cocaïne en distribueerde die langs de kust van Barcelona tot Valencia. Ook de Nederlandse politie nam deel aan het onderzoek. Charrington was in 2018 ook al aangehouden en berecht.

Wikipedia-pagina

Brian Charrington uit Noordoost Engeland (1956) heeft een criminele geschiedenis van ruim dertig jaar. Hij is bekend geworden als “Wikipedia Narco” omdat hij waarschijnlijk zelf zijn Wikipedia-pagina nauwgezet corrigeerde en updatete.

Hij was ooit compagnon van de Engelse gangster Curtis Warren, die een flinke tijd in Nederland in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft doorgebracht. In 2018 kreeg Charrington in Spanje 15 jaar celstraf voor cocaïnehandel.

Hij was na dat vonnis inmiddels alweer enige tijd op vrije voeten.

Suriname

De nieuwe verdenking gaat onder meer over een lading van 1.165 kilo cocaïne die in beslag werd genomen op een zeilboot die van Suriname naar Valencia voer en werd onderschept bij de Canarische Eilanden. De politie verijdelde een tweede poging om een ton cocaïne met een zeilboot te verschepen.

In totaal zijn er 31 arrestaties en 23 huiszoekingen verricht, waarbij beslag is gelegd op bezittingen ter waarde van tien miljoen euro.

Na de operationele werkzaamheden is 1.165 kilo cocaïne in beslag genomen, verborgen in de boten. In de loop van het onderzoek zijn ruim 300 surveillanceoperaties uitgevoerd en zijn ruim 100 telefoonlijnen onderschept.

Jachtgeweer

Bij zijn arrestatie confronteerde Charrington de agenten met een jachtgeweer, maar hij gaf zich uiteindelijk zonder geweld over.

Onder de bezittingen die bij de huiszoekingen in beslag zijn genomen, zijn drie boten ter waarde van 4.200.000 euro, 44 ​​auto’s, 40 dure horloges, 60 kunstwerken, 54 mobiele telefoons, een virtuele portemonnee voor cryptocurrency en drie geweren.