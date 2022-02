Wilde achtervolging op A2 eindigt met crash in Leidsche Rijn

Connect on Linked in

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag over snelweg A2 een bestelbus achtervolgd in de richting van Utrecht. Het busje crashte in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. De achtervolging ging met hoge snelheden gepaard. De bestuurder had op de A2 een stopteken van de politie genegeerd. Nadat de bestelbus de snelweg was afgegaan stopte de bestuurder op de Taatsendijk, in de wijk Papendorp, oostelijk van de A2.

Maar daarna stoof de bus er weer van door. Het ging over viaduct over de A2, inmiddels achtervolgd door meerdere politieauto’s, dwars door Leidsche Rijn. Totdat de bus op de Beeldhouwersdijk tegen een paal reed en tot stilstand kwam. Twee inzittenden gingen er te voet vandoor. Even later werden ze aangehouden.

Volgens RTV Utrecht hebben agenten in de bestelbus een scooter gevonden. Onderzocht wordt of die scooter was gestolen.