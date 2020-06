Wilde schietpartij op parkeerplaats Lelystad

Connect on Linked in

Dinsdagmiddag is er rond 16.00 een wilde schietpartij geweest op de parkeerplaats van een Jumbo-supermarkt in Lelystad. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft twee personen gearresteerd.

Bij de supermarkt aan de Jol in Lelystad waren op de parkeerplaats verschillende getuigen die zagen hoe er vanuit een auto op een rennende man werd geschoten. Hij was op het parkeerterrein klemgereden door de auto, aldus een bericht in De Stentor. Of de beschoten man, die moeilijk leek te lopen, gewond is geraakt is onbekend. Hij is niet gevonden door de politie.

De politie zette de omgeving ruim af en deed sporenonderzoek. Vanuit de lucht zocht een politiehelikopter naar sporen van betrokkenen. Twee verdachte jongens van 18 jaar zijn gearresteerd in een auto in de omgeving van het Karveel in Lelystad.