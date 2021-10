‘Willem was te laf om alleen te komen’

Connect on Linked in

De dochter van de in 2006 geliquideerde Thomas van der Bijl heeft Willem Holleeder voor het hof opnieuw beschuldigd van het vermoorden van haar vader.

Beeld: April van der Bijl in uitzending van RTL Boulevard

Beschuldigd

April van der Bijl las dinsdag een slachtofferverklaring voor, in de behandeling van het hoger beroep in de zaak Vandros, waarin Willem Holleeder wordt beschuldigd van de moord op vijf mensen. Een daarvan is Thomas van der Bijl, die op 20 april 2006 in zijn kroeg in Amsterdam met vier kogels werd doodgeschoten.

Inspreken

De behandeling van dat hoger beroep vond plaats in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Al eerder mocht de dochter van Van der Bijl inspreken, tijdens de behandeling in de rechtbank, die Willem Holleeder in 2019 tot levenslang veroordeelde.

Van der Bijl sprak haar verklaring uit met veel emotie, zo was gisteren te zien in een uitzending van RTL Boulevard, dat mocht filmen tijdens de zitting: “Als ik eraan terugdenk, dan vallen steeds meer puzzelstukjes op hun plaats. De intimiderende bezoekjes die Willem (Holleeder, red.) deed, met een aantal van zijn mannen erbij. Want hij was te laf om alleen te komen en mijn vader in zijn ogen aan te kijken.”

Aankondiging

De dochter van Van der Bijl is ervan overtuigd dat Holleeder haar vader heeft laten ombrengen. Dat kondigde hij zelf aan: “Hij heeft me heel duidelijk en meerdere keren gezegd; Eep, als ik word vermoord, dan heeft Willem dat gedaan. En ja pa, daar had je gelijk in. De liefde die ik voor jou had, die geef ik door aan mijn eigen kinderen, jouw kleinkinderen, die je helaas nooit hebt mogen ontmoeten. We hadden zo’n bijzondere, sterke band samen. Een band die nooit verbroken had mogen worden, maar dat is door jou, wel gebeurd.’

Hierbij wees April van der Bijl naar Willem Holleeder, die in de zaal zat, en verhief ze haar stem, met een woedende toon.

Volgende

In haar verklaring tijdens de rechtszaak in 2018 wees ze de vinger al naar Holleeder. ‘Na de dood van Kees wist mijn vader dat hij de volgende zou zijn… Die dag van de moord werd ik met de dood geconfronteerd. Ik kan niet accepteren dat ik geen afscheid van mijn vader heb kunnen nemen. Ik verdien het om de dood van mijn vader te verwerken. Ik ben trots dat hij mijn vader was.’

Alternatief

De advocaat van Willem Holleeder ontkende in 2019 namens zijn cliënt dat hij Van der Bijl om het leven gebracht zou hebben. Sander Janssen wees op een alternatief scenario. Van der Bijl was kort voor zijn dood verdachte in een drugszaak. Hij zou door opdrachtgevers mede verantwoordelijk zijn gehouden voor de verdwijning van 40.000 kilo hasj, aldus de raadsman van de Heineken-ontvoerder.

Het draait in de zaak Vandros om de liquidaties van Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

April van der Bijl laat weten dat ze bezig is met een boek over de moord op haar vader. Dat boek moet in het voorjaar van 2022 uitkomen. Zij was 19 jaar toen haar vader stierf.