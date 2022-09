Winkeldieven in Rotterdam gepakt met vuurwapens en munitie

Print This Post

De politie heeft zaterdagavond in Rotterdam twee winkeldieven aangehouden die twee vuurwapens en munitie bij zich hadden. De 21-jarige mannen uit Delfzijl en Den Haag zitten vast op het politiebureau en worden verhoord, meldt de politie zondag.

Rond 18.55 probeerden winkeldieven wat te stelen in een winkel aan de Coolsingel. Winkelbeveiligers kregen de mannen in de gaten en zetten de achtervolging in. Daarbij kregen ze hulp van agenten die op de melding af waren gekomen.

Ter hoogte van de Heemraadssingel kon een 21-jarige man uit Delfzijl worden aangehouden. Tijdens zijn arrestatie beet hij één van de agenten in zijn vinger. Een getuige had gezien dat hij tijdens zijn vlucht iets had achtergelaten. Dat bleek een vuurwapen te zijn.

Bij de aanhouding van de 21-jarige man uit Den Haag werd in een tas een vuurwapen met munitie aangetroffen. Beide vuurwapens en munitie zijn in beslag genomen.