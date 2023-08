Winkelpanden en auto beschadigd door schoten in Oss

Print This Post

In Oss is maandagochtend vroeg geschoten. Daarbij is niemand gewond geraakt. Wel raakten twee panden en een personenauto beschadigd.

Schoten

De schoten vielen om 04.00 maandagochtend, aan de Berghemseweg in Oss. Een buurtbewoner hoorde dit, en belde daarna de politie.

Hulzen

Politieagenten ontdekten daarna ter plaatse meerdere kogelinslagen, in twee winkelpanden en in een personenauto. Ook vonden zij diverse hulzen. Daarop werd de straat afgezet, en is de recherche gestart met onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident.

Daar kan ze nog niks over melden.