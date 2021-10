Wisseltruc bij onroerend goed-transacties: ‘oplichting voor miljoenen per jaar’

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen heeft op dinsdag acties uitgevoerd in een lopend onderzoek naar grootschalige oplichting en fraude met vals geld bij onroerend goed-transacties. Volgens het Mechelse parket is er een criminele organisatie actief die op Europese schaal mensen die onroerend goed verkopen oplicht. Er zijn in Nederland en België vijf mensen aangehouden.

Lokmiddel

Leden van de criminele organisatie zouden hun potentiële slachtoffers online opzoeken op sites waar onroerend goed uit de hogere segmenten te koop staat. Er wordt een fysieke afspraak gemaakt in een ander land dan vanwaar het slachtoffer afkomstig is, bijvoorbeeld in Amsterdam, Maastricht, Brussel, Parijs, Barcelona of Milaan.

Bij de fysieke contacten met de potentiële slachtoffers wordt er naast de aankoop van het onroerend goed gevraagd of de verkoper vooraf geen nevendeal kan uitvoeren waarbij zij vragen of zij bijvoorbeeld geen grote coupures cash geld kunnen wisselen naar kleine coupures cash geld of goud tegen cash geld of cryptomunten tegen cash geld. Als lokmiddel wordt een riant commissieloon van 10 tot zelfs 15 % dat het potentiële slachtoffer beloofd.

Wisseltruc

Als het slachtoffer toehapt wordt een wisseltruc uitgevoerd waarbij het slachtoffer zijn cash geld, goud of cryptomunten kwijt is en opgezadeld zit met vals geld. In deze fase van het onderzoek lijkt het jaarlijks om tientallen miljoenen euro’s te gaan, aldus het parket in Mechelen.

In het kader van deze internationale gerechtelijke actie werden in België twee arrestaties verricht, in Nederland drie arrestaties en werden er een reeks internationale aanhoudingsbevelen afgeleverd. In Nederland werd een omvangrijk bedrag aan vals geld in beslag genomen evenals een substantieel bedrag aan (echte) cash. Verder werden onder meer diverse exclusieve luxe horloges en ledgers (wallets) met cryptomunten in beslag genomen.

De raadkamer in Mechelen heeft vorige vrijdag de aanhouding van een 29-jarige Italiaan uit Charleroi en een 38-jarige Belgische vrouw uit Brussel bevestigd. Begin juli werd een 36-jarige al in voorlopige hechtenis geplaatst. Hij zit nog vast.

De formele verdenkingen in België zijn: hacking, informaticabedrog, diefstal, witwassen en lidmaatschap aan een criminele organisatie.