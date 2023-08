Witwas-verdachte had vuurwapen in huis

Connect on Linked in

De politie in Den Haag heeft in een witwas-onderzoek begin augustus vier verdachten aangehouden. Ze heeft ook doorzoekingen gedaan in Den Haag en Zoetermeer. Een van de verdachten had een vuurwapen in huis.

Verdachten

Het aanhouden van de verdachten kwam voort uit een eerder onderzoek naar witwassen, meldt de politie woensdagochtend. Het gaat om een 30-jarige vrouw en een 44-jarige man, beiden uit Zoetermeer, en een 45-jarige vrouw en 51-jarige man uit Den Haag.

Tijdens doorzoekingen in deze zaak in woningen in Den Haag en Zoetermeer zijn duizenden euro’s aan contant geld en een vuurwapen in beslag genomen. Er is beslag gelegd op woningen en bankrekeningen.

Een van de vier verdachten is voorgeleid bij de rechter-commissaris, voor het aantreffen van het vuurwapen, aldus de politie. Deze verdachte zit op dit moment nog vast en zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter.

De andere drie zijn na verhoor heengezonden, maar blijven verdachten.

Eerdere actie

Het onderzoek waar deze verdenkingen uit voort kwamen, was een onderzoek naar zorgfraude. Daarbij werden een 36-jarige man uit Den Haag en een 43-jarige man uit Barendrecht in september 2022 aangehouden.

Tijdens die actie werden 4 auto’s, veel luxe goederen zoals designerkleding, 3 woningen en een bedrijfspand in beslag genomen. Dat gebeurde ook met een bankrekening.