Witwasonderzoek: ruim 2,5 ton cash in beslag genomen in Oosterhout

In een witwasonderzoek heeft de politie dinsdag op meerdere locaties in Oosterhout in totaal ruim 250.000 euro contant geld aangetroffen. Ook zijn zes voertuigen, waaronder twee luxe auto’s in beslag genomen.

(Beeld uit archief)

Het Team Financiële Opsporing van de politie begon een onderzoek naar aanleiding van meldingen van verdachte transacties. Volgens de meldingen stortte een bedrijf aan de Bredaseweg in Oosterhout miljoenen aan contant geld op de bank. De recherche vermoedde dat er sprake was van witwassen.

Kofferbak

Bij doorzoekingen op meerdere locaties in Oosterhout werd dinsdag in totaal ruim 2,5 ton aan contant geld in beslag genomen. Een deel daarvan lag verstopt in een kofferbak van een luxe auto. Ook werden zes voertuigen, waaronder twee luxe personenauto’s, en administratie in beslag genomen.

Er vonden geen aanhoudingen plaats. Het onderzoek wordt voortgezet, aldus de politie.

Er is een wetsvoorstel in de maak die het gaat verbieden om contante betalingen van meer dan 3.000 euro te doen.