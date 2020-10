Woning A’dam-IJburg weer beschoten

Connect on Linked in

Op de Erich Salomonstraat in Amsterdam-IJburg is donderdagnacht voor de tweede keer binnen een week een woning beschoten. Hetzelfde huis werd zondagnacht ook onder vuur genomen. Er is niemand gewond geraakt.

Buurtbewoners belden iets voor 03.00 uur naar de alarmdiensten omdat ze zeker zes schoten hoorden. In ramen van de woning zitten meerdere kogelgaten. Getuigen hebben twee in het donker geklede mannen met helmen zien schieten, die daarna wegrenden richting het Diemerpark.

Politiehelikopter

Op het moment van de schietpartij was iemand in de woning aanwezig, maar niemand raakte gewond. Een andere bewoner kwam net met de auto aanrijden en kon veilig ontkomen. De politie kwam met veel auto’s ter plaatse en zette de straat af voor sporenonderzoek.¬†Ook werd een politiehelikopter ingezet. De schutters zijn nog niet opgepakt.

Kettingzaag

In mei 2019 viel een arrestatieteam in dezelfde straat een woning binnen nadat eerder in de buurt van de woning een schietpartij met een gewonde plaatsvond. Op beelden was te zien hoe het arrestatieteam eerst tevergeefs met een stormram de deur probeerde te forceren. Dat lukte pas nadat er met een kettingzaag in de voordeur werd gezaagd.

Een woning aan de Erich Salomonstraat in #Amsterdam #IJburg is vannacht meerdere keren beschoten. Buurtbewoners hoorden even voor 3 uur een aantal knallen en zagen 2 mannen met een helm op wegrennen. Het is de 2e keer dat het huis is beschoten #hvnl #schietpartij pic.twitter.com/LpnvttNRwf — Maike Senders (@MaikeHVNL) October 30, 2020