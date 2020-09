Woning A’dam-Slotermeer dicht na tiental kilo’s coke en duizenden euro’s

Print This Post

Een woning aan de Bernard Loderstraat in Amsterdam Nieuw-West is vrijdag door burgemeester Halsema per direct voor drie maanden gesloten op grond van de Opiumwet. De politie trof er onder meer een tiental kilo’s cocaïne en duizenden euro’s aan contant geld aan.

De politie vond bij een inval in de woning onder andere een tiental kilo’s aan cocaïne, versnijdingsmiddelen, meerdere jerrycans met aceton, een vacuümmachine, een drugspers, mallen, gasmaskers, stempels en duizenden euro’s aan contant geld.

Ripdeal

Op 21 augustus stormden ’s nachts ongeveer vijf gemaskerde mannen een woning aan de Bernard Loderstraat in Amsterdam-Slotermeer binnen. De politie dacht dat ze een ripdeal wilden plegen. Eenmaal ter plaatse waren de mannen verdwenen. Het is niet helemaal duidelijk of het om dezelfde woning gaat die nu gesloten door de gemeente.