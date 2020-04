Woning Amsterdam-Noord beschoten

Connect on Linked in

In de Den Helderstraat in Amsterdam-Noord is donderdagavond rond 23.45 een woning beschoten. Niemand raakte gewond. Na uitgebreid onderzoek vond de politie kogelinslagen in een woning en meerdere kogelhulzen. Vorige maand werd ’s nachts in dezelfde straat ook al een portiek van een flatgebouw beschoten.

Buurtbewoners hoorden donderdagavond twee knallen en zagen twee mannen op een scooter wegrijden. Over wat er precies is gebeurd en wat het motief is voor de beschieting, kan de politie nog niets zeggen.