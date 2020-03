Woning Amsterdam-Zuidoost beschoten

Connect on Linked in

In de nacht van woensdag op donderdag is rond 02.30 een woning aan het Mijehof in Amsterdam-Zuidoost beschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. De recherche is bezig met een onderzoek naar deze beschieting. De Forensische Opsporing heeft ter plaatse een sporenonderzoek gedaan en heeft alle nog aanwezige sporen veiliggesteld.



Volgens getuigen was er één dader, die na het incident te voet is gevlucht in de richting van basisschool De Brink.

De Meijehof ligt in de wijk Holendrecht. In het weekend werd een andere woning in Amsterdam-Zuidoost beschoten. Op 76 maart was het portiek van een flat in Amsterdam-Noord doelwit en op 23 februari een eethuis in Diemen.