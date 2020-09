Woning beschoten in A’dam-Zuidoost

Connect on Linked in

In Amsterdam-Zuidoost is zondagavond rond 23.25 een woning beschoten aan de Schelluinenstraat. Niemand is gewond geraakt. Wel werd een deur getroffen.

De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart. Op straat in de wijk Reigersbos zijn zeker drie kogelhulzen gevonden. Over een motief of een verdachte is nog niets bekend.