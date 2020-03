Woning beschoten in A’dam-Zuidoost

Print This Post

Aan het Martin Ennalsplein in Amsterdam-Zuidoost is zaterdagnacht een woning beschoten. Op foto’s is te zien dat zeker drie kogels door de ruit van de voordeur zijn gevlogen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Buurtbewoners hoorden enkele harde knallen en belden direct na middernacht de politie. Ter plaatse troffen agenten kogelgaten in de woning aan. Ook op straat werden sporen gevonden, mogelijk gaat het om kogelhulzen. Forensisch experts hebben onderzoek gedaan naar de schietpartij. Het onderzoek is overgedragen aan de recherche, die camerabeelden gaat bekijken in de zoektocht naar de schutter.