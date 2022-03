Connect on Linked in

In Amsterdam-Zuid is in de late avond van dinsdag een woning beschoten. Er raakte niemand gewond. De politie kreeg om 23.25 een melding van buurtbewoners. De politie heeft aan AT5 laten weten dat er twee mensen zijn aangehouden in verband met de schietpartij in stadsdeel de Nieuwe Pijp.

Toen politieagenten ter plaatse kwamen op de Van Hilligaertstraat vonden ze op straat kogelhulzen.