Woning beschoten in Amsterdams dorp

Maandagavond is er een woning beschoten in Zunderddorp, een dorpje net buiten de ring in Amsterdam-Noord. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen.

De melding van de beschieting kwam rond 22.00 binnen bij de meldkamer. Meerdere bewoners belden de politie omdat er schoten waren gehoord. Toen agenten aankwamen troffen ze een kogelinslag en een huls aan bij een woning op ‘t Nopeind.

Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan in de omgeving en agenten troffen enkele honderden meters verder nog meer hulzen aan. De recherche heeft met meerdere getuigen gesproken. Wat de reden is geweest van de beschieting is volgens de politie onduidelijk.