Woning beschoten in Barendrecht

Aan de Meerwedesingel in Barendrecht is maandagavond een woning beschoten. Niemand raakte gewond. De verdachte is waarschijnlijk gevlucht op een scooter, zo meldt de politie Rotterdam.

Een donkergeklede man loste rond 21.15 een schot op een ruit van de woning aan de Meerwedesingel. De schutter is nog niet gevonden. De recherche is bezig met een onderzoek. Over een motief is niets bekend.