Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een schietpartij aan de Spechtlaan in Best is zondagnacht een woning beschoten. De bewoners waren thuis, maar er raakte niemand gewond.

De schietpartij vond rond 02.30 plaats. Er werd meerdere keren op de achterzijde van de woning aan de Spechtlaan geschoten. De tuin van de woning grenst aan het terrein van een golfbaan. Op de locatie is door forensisch rechercheurs naar sporen gezocht en agenten deden onderzoek in de buurt. De politie is op zoek naar getuigen.