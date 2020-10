Woning beschoten in Breda

Connect on Linked in

In de Bruno Renardstraat in Breda is zondagavond een woning beschoten. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. Er zijn geen verdachten aangehouden.

De melding kwam rond 19.30 binnen bij de politie. Ter plaatse zagen agenten dat de woning was beschoten. Hoeveel schoten er zijn gelost, is nog niet duidelijk. De politie heeft op de plaats delict een onderzoek ingesteld waarbij sporen zijn veiliggesteld. Over het motief is niets bekend.