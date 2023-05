Woning beschoten in de Bijlmer

Connect on Linked in

Een woning aan het Ochtenhof in Amsterdam-Zuidoost is zaterdagmiddag beschoten. Hoewel er tijdens de beschieting iemand in de woning aanwezig was, raakte er niemand gewond.

Kogelgat

De beschieting werd rond 18.00 gemeld, nadat er van de bewoner een melding binnenkwam over een kogelgat in een woning aan het Ochtenhof, in de wijk Holendrecht/Reigersbos.

Voertuig

De recherche en forensische opsporing hebben in en rondom de woning onderzoek verricht en sporen veiliggesteld. Uit onderzoek blijkt dat tussen 13.00 en 13.30 een voertuig voor de woning is gereden en vanuit daar iemand de woning heeft beschoten.

De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen die meer weten over dit voertuig of de aanleiding waarom de woning onder vuur is genomen.