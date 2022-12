Woning beschoten in Den Bosch

Connect on Linked in

Een woning aan de Lagelandstraat in Den Bosch is dit weekend beschoten. In de ruit van de woning zijn zondagmiddag meerdere kogelgaten aangetroffen. Er is niemand gewond geraakt.

Over de aanleiding van de beschieting is nog niets bekend. De politie doet ter plaatse onderzoek.

Het was niet de eerste schietpartij in Den Bosch dit weekend. Zaterdagavond werd een 43-jarige Bosschenaar met een schotwond aangetroffen in een woning aan de Topaas. Hij belde zelf naar de politie en werd buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Een 39-jarige vrouw is als verdachte aangehouden, maar de politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten. Over de toedracht is nog niet bekend.