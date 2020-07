Woning beschoten in Helmond

Connect on Linked in

Een woning aan de Jan van der Spekstraat in Helmond is donderdagnacht beschoten. Buurtbewoners ontdekten vrijdagochtend beschadigingen in de voordeur en het rolluik voor het huis. De bewoners waren niet thuis. Er is niemand gewond geraakt.

Bij de beschieting sloegen de kogels ook door de achterliggende ruiten. In het rolluik zijn drie kogelgaten te zien. Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep Brabant dat er ‘nog veel onduidelijk’ is. Forensische experts zoeken naar sporen. De politie is bezig met buurtonderzoek en het horen van getuigen.