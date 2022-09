Print This Post

In Rotterdam is woensdagavond een woning beschoten. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Schoten

De schoten vielen rond 23.55 uur aan de Piet Heinplaats in Vlaardingen. De politie is bezig met een onderzoek naar het incident. Ze stelt sporen veilig en is op zoek naar de daders.