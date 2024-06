Woning beschoten in Rotterdam, brandstichting bij telecomwinkel Vlaardingen

Connect on Linked in

Aan de Moerkerkestraat in Rotterdam-Zuid is zondagnacht een woning beschoten. Bij een telecomwinkel in Vlaardingen is zondagnacht brandend materiaal gegooid tegen de voordeur. In beide gevallen raakte er niemand gewond.

(Beeld: Media-TV)

In de nacht van zondag op maandag is rond 05.00 brandend materiaal gegooid tegen een voordeur van een telecomwinkel op de Dirk de Derdelaan in Vlaardingen. Rond 05.00 kwam er een melding binnen van brand bij het pand. De brandweer wist de brand snel te blussen. De voordeur liep wat schade op. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Garagebedrijf

Aan de Moerkerkestraat in Rotterdam-Zuid werd vannacht een woning boven een garagebedrijf beschoten. In een raam op de eerste verdieping zitten twee kogelgaten. De politie heeft de woning betreden, er waren geen mensen meer aanwezig.

Hulzen

Op straat liggen diverse hulzen. Ook liggen er sporen die afkomstig kunnen zijn van een vuurwapen. Gezien de patronen en hulzen weigerde het wapen vermoedelijk dienst.

De politie doet onderzoek naar de beschieting. Er is nog niemand aangehouden.