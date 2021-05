Woning beschoten in Rotterdam-Charlois

Connect on Linked in

Een woning aan de Dirkslandstraat in Rotterdam-Charlois is zondagnacht rond 02.30 beschoten. In een raam zitten meerdere kogelgaten. De politie heeft even later in de omgeving twee jonge Rotterdamse verdachten aangehouden. Ook een andere woning zou zijn geraakt. Er vielen geen gewonden.

(Beeld: JBMedia)

Buurtbewoners meldden meerdere schoten te hebben gehoord in de nacht van zondag op maandag. Er werden meerdere hulzen aangetroffen en twee woningen raakten beschadigd.

Door oplettendheid van getuigen kon de politie even later in de wijk twee mannen van 18 en 20 uit Rotterdam aanhouden. De politie zegt verder onderzoek te doen naar de schietpartij en het motief.