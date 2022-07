Woning beschoten in Rotterdam-West

Connect on Linked in

Aan het Bospolderplein in Rotterdam-Delfshaven is zondagnacht een woning beschoten. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. In de ruit van de woning zit een kogelgat. Er zijn geen hulzen aangetroffen.

De politie kreeg rond 03.10 een melding dat er meerdere knallen waren gehoord in de directe omgeving. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek een woning onder vuur te zijn genomen. In een ruit op de tweede verdieping zat een kogelgat. Niemand raakte gewond. De dader(s) wisten te ontkomen.

De politie doet onderzoek naar het incident. Over een motief is niets bekend.