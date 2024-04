Woning beschoten in Soest, verdachten vluchtten in auto

Connect on Linked in

Een woning aan de Rubenslaan in Soest is zaterdagavond rond 23.55 meerdere malen beschoten. De bewoner was op dat moment thuis, maar bleef ongedeerd. De verdachten zijn in een auto weggereden in de richting van de Dalweg, maar niet meer aangetroffen.

Speurhond

De politie is na de beschieting direct een groot onderzoek gestart, onder andere met een speurhondengeleider en de forensische opsporing. In de buurt werd gezocht naar de verdachten die in een auto op de vlucht sloegen, maar die werden niet meer aangetroffen.

Buurtonderzoek

Ook meldt de politie dat er een digitaal buurtonderzoek is gestart om meer informatie te verkrijgen over het schietincident. Daarbij wordt gezocht naar getuigen en onder meer deurbelcamera’s. Over een aanleiding voor de beschieting is nog niets bekend.