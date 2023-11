Woning beschoten in Spijkenisse, explosies bij huizen in Middelburg

Connect on Linked in

In Spijkenisse is zaterdagnacht een woning beschoten. In Middelburg werd ’s nachts een brandbom tegen een woning gegooid. Een andere woning in Middelburg raakte beschadigd doordat een explosief in de achtertuin ontplofte.

Spijkenisse

Een gezin van een woning aan de Aletta Jacobsstraat in Spijkenisse lag op bed toen ze om 00.24 buiten harde knallen hoorden. Hun woning bleek te zijn beschoten. Het slaapkamerraam liep daarbij schade op. Niemand raakte gewond.

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. De Forensische Opsporing heeft de woning en straat onderzocht op sporen. Ook is buurtonderzoek gedaan en gezocht naar beschikbare camerabeelden. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Achtertuin

Ook in Middelburg was het raak. Daar raakte zaterdagavond rond 20.55 een woning aan de Roozenburglaan beschadigd toen een explosief in de achtertuin ontplofte. Niemand raakte gewond, maar de achterkant van de woning raakte flink beschadigd. De bewoners hebben aangifte gedaan. De recherche doet onderzoek.

Brandbom

Rond 00.45 kwam er ook een melding van een brandbom die tegen een woning aan de Breeweg in Middelburg werd gegooid. In de woning was op dat moment een man met zijn zoontje aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Door het explosief ontstond korte tijd brand die door de brandweer is geblust.

Of er een mogelijk verband is tussen de twee incidenten in Middelburg is nog onduidelijk.