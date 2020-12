Connect on Linked in

In het Brabantse Sprang-Capelle is in de nacht van vrijdag op zaterdag een woonhuis beschoten. Dat gebeurde rond 01.30 aan de Nieuwevaart. Volgens de politie is er vijf keer geschoten met een vuurwapen. Er raakte niemand gewond.

De politie kreeg pas een melding van de schietpartij rond 06.30. Agenten zagen hulzen liggen op straat. Er zijn vier kogels door de ramen gegaan en één kogel kwam in een muur terecht.

In de straat is in februari een ander huis beschoten.