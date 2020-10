Woning beschoten in Steenwijk, auto geraakt

Connect on Linked in

In de Aastraat in Steenwijk is zaterdagavond rond 22.30 een woning beschoten vanuit een auto. Niemand raakte gewond, maar in een auto die op de oprit stond vond de politie meerdere kogelgaten. Na de beschieting reden drie auto’s weg. Het onderzoeksteam zoekt getuigen.

Direct na de schietpartij in de woonwijk werd de Aastraat afgezet voor politieonderzoek. Daaruit bleek dat er vermoedelijk drie auto’s bij de beschieting betrokken waren.

De eerste auto was een lichtkleurige auto, vermoedelijk zilvergrijs. Verder was er een donkere stationwagon bij betrokken en beide auto’s werden gevolgd door een lichtkleurige personenauto. In de wijde omgeving is gezocht naar de verdachten, maar ze werden niet meer aangetroffen.